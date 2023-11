Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Viele Verstöße bei Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung+++

Wiesbaden (ots)

1. Viele Verstöße bei Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung, Hofheim/ Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 19.11.2023, 12:15 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am Sonntag hat die Polizei viele Verstöße der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A 66 bei Hofheim und Wiesbaden festgestellt. Zuerst überwachten Beamte der Polizeiautobahnstation den Abstand mit einem speziellen Messgerät auf der A 66 bei Hofheim. Innerhalb von drei Stunden wurden hierbei 180 bußgeldbewährte Verstöße festgestellt, von denen acht zu einem Fahrverbot führen werden. Anschließend bauten die Beamten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der A 66 bei Wiesbaden-Erbenheim auf. Dort wurden in sechs Stunden 479 Verstöße registriert und die Fahrzeuge "geblitzt". 135 Fahrzeuge waren so schnell, dass es zu Punkteinträgen kommen wird, 15 übertrieben es derart mit der gefahrenen Geschwindigkeit, dass die Bußgeldstelle ein Fahrverbot verhängen wird. Als höchste Geschwindigkeit registrierte das Messgerät einen Pkw mit 165 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell