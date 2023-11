Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 31-Jähriger beraubt +++ Trickdiebin erbeutet Goldarmband +++ Einbrecher zugange +++ Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aus Sprinter gestohlen +++ Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. 31-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Emser Straße, 19.11.2023, 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in der Emser Straße von zwei unbekannten Tätern beraubt. Die beiden Täter sollen zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr an ihr alkoholisiertes Opfer herangetreten sein, ihn zu Boden geschubst und dessen Umhängetasche entwendet haben. Die beiden Räuber wurden als ca. 25-35 Jahre alt beschrieben. Einer sei etwa 1,80 Meter groß gewesen, habe eine normale Statur gehabt und eine schwarze gesteppte Sportjacke mit Kapuze getragen. Der Komplize sei etwas kleiner gewesen und habe eine schwarze Mütze getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Trickdiebin erbeutet Goldarmband,

Wiesbaden-Sonnenberg, An der Stadtmauer, 18.11.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag hat eine Trickdiebin aus dem Verkaufsraum eines Schmuckgeschäftes in der Straße "An der Stadtmauer" ein hochwertiges Goldarmband gestohlen. Gegen 13.00 Uhr betrat die Täterin das Geschäft und verwickelte die Verkäuferin in ein langes Gespräch. Währenddessen entwendete die Unbekannte das Schmuckstück und ergriff mit der Beute die Flucht. Die Trickdiebin wurde als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,50-1,55 Meter groß, mit einer normalen Statur und dunkelbraunen zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Getragen habe sie eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Bäckerei von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Schönbergstraße, 19.11.2023, 11.45 Uhr bis 20.11.2023, 04.50 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde eine Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Schönbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bäckerei ein und ließen Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden, Eulenstraße, 16.11.2023, 14.00 Uhr bis 17.11.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in eine Kindertagesstätte in der Eulenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zum Gebäude, brachen im Inneren mehrere Schränke auf und entwendeten unter anderem einen Laptop. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Einbrecherduo von Nachbarn gestört,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 18.11.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurden zwei Männer in der Freseniusstraße bei einem versuchten Wohnungseinbruch ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 17.00 Uhr an der Terrassentür der Wohnung zu schaffen gemacht, als sie von Nachbarn gestört wurden und daraufhin zu Fuß in unterschiedliche Richtungen die Flucht antraten. Die gescheiterten Einbrecher sollen männlich gewesen sein. Einer sei dunkel gekleidet gewesen und der andere habe eine dunkle Fleecejacke getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aus Sprinter gestohlen, Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, 17.11.2023, 20.00 Uhr bis 18.11.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In der Prinzessin-Elisabeth-Straße haben Diebe in der Nacht zum Samstag aus einem dort geparkten Mercedes Sprinter diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge entwendet. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend die darin befindlichen Gerätschaften im Gesamtwert von rund 5.000 Euro mitgehen. Im Nahbereich wurde die Fensterscheibe eines weiteren Transporters eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Innenraum entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fahrräder aus Kellerraum entwendet,

Wiesbaden, Friedenstraße, 19.11.2023, 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr,

(pl)Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße waren am Sonntagabend Fahrraddiebe zugange. Die Täter brachen zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf und entwendeten hieraus ein schwarzgrünes Herrenrad von "Carver" sowie ein schwarzes Herrenrad von "Focus". Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell