Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz - Frontalzusammenstoß

Rosengarten (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Am Mittwoch, 24.01.2024, kam es in Rosengarten zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Straße Brandheide im Ortsteil Sottorf brachen die Täter in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr ein rückwärtiges Kellerfenster an einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe Schmuck.

In Tötensen kamen Einbrecher gegen 19.40 Uhr an ein Wohnhaus im Hagemannsweg. Als sie gerade die Terrassentür aufgebrochen und sich in das Haus begeben hatten, wurden sie von einem Bewohner überrascht. Die Täter flüchteten, ohne vorher Beute gemacht zu haben.

Buchholz - Frontalzusammenstoß

Auf der K 13, zwischen Dibbersen und Vaensen, kam es gestern, 24.01.2024, zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf in Richtung Vaensen. In einer Rechtskurve kam er aus noch unklarer Ursache nach links in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem Opel Meriva einer ihm entgegenkommenden 61-jährigen Frau.

Beide Beteiligte wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

