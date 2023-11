Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Stallgebäudes in Flögeln - Hoher Sachschaden - Auslöser vermutlich eine defekte Leuchtstoffröhre

Cuxhaven (ots)

Geestland/Flögeln. Am gestrigen Dienstag kam es gegen 09:20 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Stallgebäude in Flögeln. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Im Stall untergebrachte Tiere kamen glücklicherweise ebenfalls nicht zu Schaden.

Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Stallgebäude wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren bis hohen sechststelligen Eurobereich. Verursacht wurde das Feuer augenscheinlich von einer defekten Leuchtstoffröhre.

