Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am 27.11.2023, zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr, kam es im Heideweg in Langen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem dortigen Parkstreifen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04734 9280 zu melden.

Geestland/Bad Bederkesa. Am 27.11.2023, um 18:20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Geestländer mit seinem VW die Kührstedter Straße und bog nach links in die Straße Am Klenkenborn ab. Hierbei touchierte er den verkehrsbedingt wartenden BMW einer 35-jährigen Geestländerin, die nach links in die Kührstedter Straße einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit. Die Beifahrerin im BMW verletzte sich hierbei leicht.

