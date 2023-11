Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verletzte nach Unfall auf der B 73

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Montag kam es auf der Hauptstraße (B 73) in Hemmoor gegen 06:40 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Wie die Polizei Hemmoor ermitteln konnte, versuchte ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Stade kommend an der Einmündung B73/ Schützenstraße nach links abzubiegen. Hierbei übersah er aus unbekannter Ursache einen entgegenkommenden Lieferwagen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Sowohl der 50-jährige Fahrer des Lieferwagens als auch der 22-jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Lieferwagenfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

