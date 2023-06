Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Stadtgebiet/Erfolgreicher Messengerbetrug

Coesfeld (ots)

Mit der bekannten Messengerbetrugsmasche ist es Unbekannten gelungen in Senden einen um einen vierstelligen Betrag zu betrügen. Gegen 1.30 Uhr am Freitag (23.06.) meldete sich per SMS eine angebliche Tochter bei dem 67-jährigen Geschädigten. Sie habe ihre Handynummer geändert. Unter der neuen Nummer nahm der Sendener Kontakt auf und bekam kurze Zeit später die Aufforderung für seine angebliche Tochter eine Rechnung zu begleichen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich auf diese Betrugsmasche hin. Auffällig ist, dass die "angeblich" neue Handynummer über SMS mitgeteilt wird. Informieren Sie Angehörige und Bekannte über die Betrugsmasche, um diese vor unliebsamen Überraschungen zu schützen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell