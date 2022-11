Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Müllbehälter angezündet

Erfurt (ots)

Gleich zweimal zündeten Unbekannte am Donnerstag im Erfurter Norden Müllbehälter an. Gegen 15:30 Uhr entdeckten Hortkinder im Julius-Leber-Ring einen brennenden Behälter. Hinzugerufene Erzieherinnen löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Gegen 17:45 Uhr brannte ein Müllcontainer in Gispersleben. Dieser musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DS)

