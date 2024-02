Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (31.01.) wurde ein 39-jähriger Mann aus Bonn nach einem Ladendiebstahl in der Innenstadt in Gewahrsam genommen. Zuvor war der Mann gleich zweimal kurz hintereinander in den Nachmittagsstunden bei einem Lebensmittel-markt in der Mittelstraße aufgefallen. In beiden Fällen handelte es sich bei dem Diebesgut um Spirituosen und Lebensmittel. Der 39-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Während Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, ging der Ladendieb aggressiv auf den Mitarbeiter des Supermarktes zu. Er musste im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell