Polizei Hagen

POL-HA: VW-Fahrer gerät in Geschwindigkeitskontrolle - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Mittwochnachmittag (31.01.2024) in Altenhagen einen 26-jährigen Verkehrsteilnehmer an, dessen Auto nicht versichert war. Gegen 15.20 Uhr führten die Polizisten Geschwindigkeitsüberwachungen in der Straße Am Sportpark durch. Dabei wurden sie auf den VW des Hageners aufmerksam. Dieser war mit 48 km/h anstatt der erlaubten 30 km/h unterwegs. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass für den VW keine Haftpflichtversicherung bestand. Sie untersagten dem 26-Jährigen die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschein sicher und entfernten die amtlichen Siegel von den Kennzeichenschildern. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell