Polizei Hagen

POL-HA: Scheibenwischer abgebrochen - Tatverdächtige gestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 30.01.2024, meldete sich gegen 15:00 Uhr eine 29-jährige PKW-Fahrerin von der Elseyer Straße. Sie hatte dort ihren schwarzen Ford Fokus abgestellt, um ihr Kind aus der Kindertagesstätte abzuholen. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass der Heckscheibenwischer an ihrem PKW abgebrochen worden war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte eine Frau dabei beobachtet, wie sie den Heckscheibenwischer abgebrochen und sich dann zu Fuß in Richtung Iserlohner Straße entfernt hatte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die tatverdächtige Frau an der Einmündung Möllerstraße angetroffen werden. Bei der Frau handelt es sich um eine 48-Jährige aus Hagen. Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass die Frau mit Aufenthalt in Hohenlimburg noch einen weiteren PKW auf dieselbe Weise beschädigt hatte. Das Tatmotiv blieb hierbei im Dunkeln. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (tx)

