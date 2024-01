Polizei Hagen

POL-HA: Mann geht schwankend zum Auto - Zwei Promille festgestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 30.01.2024, bemerkten Zeugen gegen 14:30 Uhr einen Mann auf einem Parkplatz in der Eppenhauser Straße. Dieser ging deutlich schwankend zu seinem VW und fuhr kurz darauf mit diesem davon. Die Bürger teilten der Polizei das Kennzeichen und eine gute Personenbeschreibung mit. An der Halteradresse fanden die Beamten den VW mit noch warmer Motorhaube vor. Wenig später öffnete ein 40-Jähriger die Tür, auf welchen die Beschreibung zutraf. Er war mit zwei Promille stark betrunken. Die Beamten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell