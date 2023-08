Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Spurwechsel in der Baustelle

Ulm (ots)

Auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Ulm ereignete sich am Samstag, gegen 13.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Zwei PKW befuhren die Baustelle. Über den weiteren Unfallhergang herrscht zwischen den Beteiligten Uneinigkeit, deswegen sucht das Polizeirevier Uhingen (07161-93810) Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Beide Lenker, 43 und 28 Jahre alt, beschuldigten den jeweils anderen des unachtsamen Fahrstreifenwechsels. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei ein Fahrzeug ins Schleudern geriet und in die Mittelschutzplanke prallte. Dabei wurde eine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 11 000 Euro geschätzt.

