Polizei Hagen

POL-HA: Safer Internet Day am 06. Februar 2024 - Beratungsangebot der Polizei Hagen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale

Hagen (ots)

Am 06. Februar findet der Safer Internet Day im Jahr 2024 statt. Der jährliche Aktionstag ist eine Initiative der Europäischen Kommission - weltweit wird zu Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Internetsicherheit aufgerufen.

Auch die Polizei Hagen beteiligt sich an dem Aktionstag. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hagen bietet die Dienststelle für Kriminalprävention/Opferschutz (KPO) am 06. Februar ein Beratungsangebot in den Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale an. Die Veranstaltung unter dem Motto "Sicher im Netz" findet in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14 Uhr statt. Im selben Zeitfenster können Interessierte darüber hinaus eine Telefonberatung erhalten. Das KPO-Team ist unter der Rufnummer 02331-9861530 erreichbar. (arn)

