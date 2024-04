Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Brände, Diebstahl, Einbruch, Körperverletzung und Widerstand

Aalen (ots)

Leutenbach: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Am Sonntag gegen 23:00 Uhr befuhr die 35-jährige Fahrerin eines VW Passat die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung B14. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, der daraufhin auf einen Peugeot geschoben wurde. Die Unfallverursacherin flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 53.000 Euro geschätzt. Aufgrund ihrer Alkoholisierung von rund anderthalb Promille wurde die Verursacherin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Sulzbach an der Murr: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Am Sonntag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die B14 Richtung Schwäbisch Hall und stürzte in einer Linkskurve alleinbeteiligt aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Bei dem Sturz kollidierte er mit der Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Spiegelberg: Motorradunfall

Ein 59-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag um 15:45 Uhr auf der K1819 in Richtung Vorderbüchelberg unterwegs. In einer Kurve nahe dem dortigen Wanderparkplatz verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Zur Versorgung des Fahrers wurde neben dem Rettungsdienst ein Hubschrauber eingesetzt, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Spiegelberg: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 09:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr, wurde ein auf einer Wiesenfläche im Häfnersweg abgestellter VW Golf durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Schäden, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht wurden, befinden sich im vorderen linken Bereich am Radkasten sowie am linken Außenspiegel und belaufen sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise auf den Verursacher bitte unter 07191/9090 an das Polizeirevier Backnang.

Waiblingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford Fiesta, der zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Samstagmittag, 13:40 Uhr, auf einem Hof in der Straße Untere Steige geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Katalysator entwendet

Von einem PKW, der in der Straße Kleinhegnach abgestellt war, wurde zwischen Montag und Donnerstag der Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Waiblingen entgegen. Telefon: 07151/9500

Berglen: Brennender PKW

Am Sonntagabend, um kurz vor 19:45 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender VW auf der L1120, im Bereich Stöckenhof gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der VW vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Berglen gelöscht. Anschließend musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Winnenden: Einbruch in Schulgebäude

Am Samstagmorgen gegen 11:10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass sich unbekannte Personen Zugang zu einer Schule in der Lange Gasse verschafft hätten. Die Eindringlinge gelangten über ein Fenster auf das Vordach der Schule. Dort konnten sie dabei beobachtet werden, als sie ein Fenster einschlagen wollten, um sich Zutritt zum Lehrerzimmer zu verschaffen. Als kurze Zeit danach die Polizei eintraf, wurde zunächst das Gebäude umstellt und anschließend durchsucht. Die Eindringlinge konnten allerdings nicht mehr angetroffen werden. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Diebstahl von E-Scooter

Ein schwarzer E-Scooter der Marke Odys Alpha X3 Pro wurde zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr aus einer unverschlossenen Garage im Drosselweg entwendet. An dem E-Scooter ist das Versicherungskennzeichen HWH529 angebracht. Hinweise auf den entwendeten Scooter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

Winterbach: Mit Schreckschusswaffe geschossen

Am Sonntag gegen 23:10 Uhr befand sich ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf seinem Rundgang in der Ostlandstraße. Im Bereich des Wertstoffhofes erkannte er einen PKW mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor. Als der 30-Jährige mit seiner Taschenlampe in Richtung des Fahrzeugs leuchtete, wurde an dem Fahrzeug das Fernlicht eingeschalten. Eine bislang unbekannte Person streckte einen Arm aus dem Fenster der Fahrerseite und gab mehrere Schüsse in die Luft ab. Anschließend fuhr das Fahrzeug auf der Ostlandstraße in Richtung Schorndorf-Weiler davon. Durch die eintreffende Polizei konnten mehrere Hülsen einer Schreckschusswaffe an der besagten Stelle aufgefunden werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 entgegen.

Winterbach: Polizeibeamte bespuckt und bedroht

Am Sonntag gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei über einen alkoholisierten Mann informiert, welcher im Bereich des Bahnhofs Passanten belästigte. Durch die eintreffenden beamten konnte der 22-jährige Mann angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. nachdem sich der 22-Jährige der Kontrolle entziehen wollte. Musste dieser festgehalten werden. Hiergegen widersetzte er sich vehement. Beim anschließenden Transport in das Polizeirevier bedrohte, beleidigte und bespuckte der junge Mann die eingesetzten Polizisten. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Rudersberg: Gestürzter Motorradfahrer

Am Sonntag gegen 13 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer die K1883 von Mannenberg in Richtung Oberndorf. Aufgrund unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der Biker schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rudersberg: Meinungsverschiedenheiten enden mit Faustschlägen

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in Rudersberg zu Meinungsverschiedenheiten unter zwei stark alkoholisierten Männern. Die beiden Männer im Alter von 42 und 40 Jahren begaben sich im Anschluss nach draußen. Im Bereich einer leerstehenden Fabrikhalle in der Friedrich-Ebert-Straße kam es letztendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 42-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Fellbach: Brennende Müllcontainer

Am Sonntagabend ereigneten sich in Fellbach mehrere Brandvorfälle. Gegen 21:00 Uhr wurden in der Thomas-Mann-Straße sowie auf dem Schulhof der Zeppelinschule insgesamt drei Mülleimer in Brand gesetzt. Aufgrund des raschen Eingreifens der örtlichen Feuerwehr entstand nur geringfügiger bis gar kein Sachschaden. Ein Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Jugendliche, augenscheinlich zwischen 160 und 165 cm groß, beobachten, die sich vom Ort des Geschehens entfernten.

Kurze Zeit später, gegen 22:15 Uhr, wurde ein weiterer Vorfall in der Hinteren Straße gemeldet. Dort geriet abgelagerter Müll sowie eine Mülltonne in Brand. Eine angrenzende Hausfassade wurde durch die Hitzeentwicklung und Rußantragungen leicht beschädigt.

Die örtliche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort.

Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

Kernen i.R.: Motorradfahrerin verliert Kontrolle und stürzt

Eine 21-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 19:20 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Stetten, als sie in der Linkskurve am "Kerner Tor" die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Das Motorrad geriet ins Rutschen und kollidierte dabei mit drei weiteren geparkten Motorrädern.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Fellbach: Auffahrunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntag gegen 00:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Gotthilf-Bayh-Straße und der Höhenstraße ein Auffahrunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr dabei auf einen Skoda Octavia auf, dessen 35 Jahre alter Fahrer an einer roten Ampel wartete.

Während der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch festgestellt werden, wobei ein erster Alkoholtest über zwei Promille ergab.

Des Weiteren wies das Fahrzeug der Unfallverursacherin einen beschädigten rechten Seitenspiegel auf, der teilweise lose hing. Es wird vermutet, dass die Fahrerin des Opel Corsa zuvor im Bereich Sommerrain an einem anderen Fahrzeug einen Schaden verursacht hat. Die Unfallverursacherin musste neben ihrem Führerschein auch noch eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

