Ravensburg

E-Roller entwendet

Gleich zwei E-Roller wurden an unterschiedlichen Standorten am Montag in der Oberstadt entwendet. Zwischen 20.45 Uhr und 20.55 Uhr wurde ein mit Kettenschloss gesicherter Roller in der Grüner-Turm-Straße gestohlen, ein weiterer Scooter wurde zwischen 8.40 Uhr und 20.00 Uhr in der Grafengasse entwendet. Die Fahrzeuge haben einen Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unbekannte beschädigen Blitzer

Die in der Schussenstraße und Jahnstraße feststehenden Blitzersäulen wurden am Freitag in der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr von Unbekannten beschädigt. Bei beiden Blitzern wurden jeweils die Säulen mit Farbe besprüht und eine Scheibe beschädigt, wodurch jeweils ein Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Unfall mit Leichtverletzten

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 8.15 Uhr auf der L 288 zwischen Hasenweiler und Riggenweiler ereignete. Eine 50-jährige VW-Fahrerin wollte von der L 288 nach links in Richtung Haslachmühle abbiegen, ließ ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren und übersah den ebenfalls entgegenkommenden VW eines 59-Jährigen. Beim seitlichen Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war aufgrund des zunächst unklaren Unfallausmaßes ebenfalls im Einsatz. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Horgenzell einseitig gesperrt.

Wangen

Unbekannte Jugendliche verletzen Seniorin

Nach Angaben einer 74-Jährigen sei sie am Montag gegen 19 Uhr während ihres Spaziergangs im Ruth-Storm-Weg von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Einer der Jugendlichen habe ihr mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, wodurch sie zu Boden stürzte und sich nach aktuellem Stand leicht verletzte. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang nicht bekannt. Hinweise auf die unbekannten Jugendlichen gibt es nicht, die Polizei in Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Argenbühl

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterließ ein unbekannter LKW-Fahrer am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Streifvorgang mit einem anderen LKW auf der L 265 zwischen Au und Christazhofen. Nachdem er mit seinem Lastwagen leicht auf die Gegenfahrbahn kam, streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben, fuhr er einfach weiter. Die Polizei in Wangen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Unbekannte brechen in Schule und Busunternehmen ein

In den vergangenen zwei Nächten brachen Unbekannte in ein Busunternehmen und in eine Schule in Isny ein und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im ersten Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Gebäude eines Busunternehmens, indem sie eine Türe aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie mehrere Büroräume und Busse nach Wertgegenständen. In der Folgenacht schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Gymnasiums ein und durchsuchten anschließend mehrere Büroräume, darunter das Lehrerzimmer. Die Polizei in Isny hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um dieselbe Täterschaft handelt, ist bislang nicht bekannt.

