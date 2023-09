Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb beleidigt Polizisten

Nach einem Ladendiebstahl am Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Werastraße muss ein 56-Jähriger mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei wurde verständigt, als der Mann dabei war, Ware aus dem Regal zu nehmen und in seiner Tasche sowie in seiner Kleidung zu verstecken. An der Kasse nahmen die Beamten den deutlich alkoholisierten Mann in Empfang und fanden neben dem Diebesgut unter anderem auch ein Cuttermesser bei ihm auf. Auf dem Weg zum Polizeiwagen warf er mit unangebrachten und beleidigenden Äußerungen um sich und verhielt sich zunehmend aggressiv. Auch auf der Dienststelle betitelte er die Polizisten mit herablassenden Worten und musste aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht werden. Der 56-Jährige, der laut einer Atemalkoholmessung mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war, wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Immenstaad

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Meersburger Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten weißen Opel Grandland mutmaßlich beim Ausparken und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 mit dem Polizeiposten Immenstaad in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall - Fahrerin betrunken

An Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben musste eine 34 Jahre alte Frau, nachdem sie am Montagmorgen auf der K 7735 alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Richtung Friedrichshafen unterwegs und setzte auf Höhe der Grünbergstraße trotz eines entgegenkommenden Lkw zum Überholen des vorausfahrenden Autos an. Der 34-jährige Lastwagenfahrer sowie der 38-jährige Ford-Fahrer erkannten die Gefahr, bremsten ab und wichen jeweils nach rechts ins Bankett aus. Die Unfallverursacherin kollidierte dennoch mit der Lastwagenseite, wodurch an ihrem Pkw rund 6.000 Euro, an der Zugmaschine und dem Anhänger rund 2.000 Euro Sachschaden entstand. Der Fahrer des Ford stieß bei seinem Manöver gegen einen im Grünstreifen stehenden Leitpfosten, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung der 34-Jährigen. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und rund 1,2 Promille ergab, musste die Frau in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Lipbach

Aufgefahren - drei beschädigte Autos

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für den Zusammenstoß dreier Fahrzeuge am Montag gegen 14 Uhr in der Markdorfer Straße gewesen sein. Ein 34-jähriger Tesla-Fahrer musste auf Höhe der Eisenbahnunterführung zwischen Lipbach und Markdorf verkehrsbedingt anhalten. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Elektro-Wagen auf. Auch eine dahinterfahrende 45-jährige Audi-Lenkerin war offenbar unaufmerksam und kollidierte mit dem Opel-Heck. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Markdorf

Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt - Unfall

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 22-jähriger Radfahrer zugezogen, als er am Montag kurz nach 9 Uhr mit einem Pkw kollidiert ist. Ein 72-jähriger Toyota-Lenker fuhr von der Riedheimer Straße in den dortigen "Schneider-Kreisel" ein und übersah dabei den Zweiradfahrer. Der 22-Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern, prallte mit seinem City-Bike gegen den linken Kotflügel und rutschte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst brachte den Radfahrer zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

