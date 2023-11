POL-MG: Verkehrsunfall unter Akoholeinwirkung mit zwei Verletzten - erheblicher Sachschaden

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe haben am Donnerstag, 2. November, eine 80-jährige Frau aus Lürrip und eine 85-Jährige aus Giesenkirchen bestohlen. In beiden Fällen bedienten sie sich dem "Wasserwerker-Trick" und entwendeten diversen Schmuck sowie Bargeld. Gegen 12.30 Uhr klingelte es bei der 85-Jährigen aus Giesenkirchen an der Wohnungstür. Ein Mann habe dort gestanden und ihr erklärt, er käme von den ...

mehr