Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Donnerstag, 2. November, eine 80-jährige Frau aus Lürrip und eine 85-Jährige aus Giesenkirchen bestohlen. In beiden Fällen bedienten sie sich dem "Wasserwerker-Trick" und entwendeten diversen Schmuck sowie Bargeld.

Gegen 12.30 Uhr klingelte es bei der 85-Jährigen aus Giesenkirchen an der Wohnungstür. Ein Mann habe dort gestanden und ihr erklärt, er käme von den Wasserwerken und müsse die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren. Die Seniorin war skeptisch und weigerte sich zunächst den Mann hereinzulassen. Da dieser aber so "penetrant" gewesen sei, habe sie schließlich nachgegeben und sei mit ihm ins Badezimmer gegangen. Nach Aufforderung drehte sie das Wasser in der Duschkabine auf und hielt die Brause dabei fest. Obwohl die Frau ihn aufforderte dies zu unterlassen, schloss der Mann immer wieder die Badezimmertür. Nach kurzer Zeit verließ er die Wohnung und die 85-Jährige stellte fest, dass Bargeld sowie diverser Schmuck entwendet wurden.

Die Seniorin aus Lürrip traf gegen 15.10 Uhr vor ihrer Haustür auf einen unbekannten Mann. Auf Nachfrage was er dort mache, zeigte er einen Ausweis vor und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er erklärte der 80-Jährigen, er müsse in ihrer Wohnung die Wasserleitungen kontrollieren. Gemeinsam betraten sie die Wohnung und gingen ins Badezimmer. Dort drehte die Seniorin nach Aufforderung den Wasserhahn auf und der Mann schloss die Badezimmertür. Nach einem angeblich notwendigen Telefonat, das er im Beisein der Frau führte, verließ er wenig später die Wohnung. Im Anschluss fiel der 80-Jährigen auf, dass unter anderem Schubladen im Schlafzimmer offenstanden und ihr diverser Schmuck fehlte. Vermutlich betrat ein zweiter Mann unbemerkt die Wohnung.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

