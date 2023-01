POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Rhynern (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Samstag, 31. Dezember, zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr, am Heideweg einen Audi beschädigt. Das geparkte Fahrzeug hat Kratzer und Dellen am linken Heck, der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) ...

mehr