POL-MG: Steinwurf auf Streifenwagen in Rheydt - Täter flüchtig

Mönchengladbach (ots) - An der Straße In der Saas ist am Donnerstag, 2. November, ein 6-jähriger Junge bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 69-jährige Autofahrerin die Straße In der Saas aus Richtung der Broicher Straße kommend. Der 6-Jährige war auf dem Gehweg in der gleichen Richtung unterwegs. Als der Junge zwischen zwei geparkten Autos hindurchlief, um die ...

mehr