Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hauswand beschädigt - Unfallflucht - Diebstahl aus PKW - Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Dewangen: Motorradfahrerin von der Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt ist am Sonntag, gegen 15:45 Uhr, eine 38-jährige Motorrad-Fahrerin mit ihrem Motorrad auf der L1080 zwischen Dewangen und Forst ins Schleudern geraten. Im weiteren Verlauf geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fiel das Motorrad auf die 38-Jährige wodurch sie sich schwere Verletzungen zuzog und in eine Klinik verbracht wurde.

Fachsenfeld: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag gegen 15 Uhr eine 70-jährige Radfahrerin auf einem Fahrrad- und Fußgängerweg in der Waiblinger Straße zu. Die Frau fuhr dort einen 15-Jährigen Fußgänger an und fiel anschließend von ihrem Fahrrad, wodurch sie sich verletzte. Die Dame trug keinen Helm.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, welcher am Sonntag im Rübezahlweg abgestellt war, wurde gegen 18:15 Uhr ein Geldbeutel von zwei unbekannten Männern aus dem geöffneten Beifahrerfenster entwendet. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen/Pfahlheim: Hauswand beschädigt

Als am Freitag gegen 19 Uhr eine 34-Jährige mit ihrem VW in die Kastellstraße abbiegen wollte, geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte im weiteren Verlauf eine Häuserwand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Lorch: Scheibe an PKW eingeschlagen

Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, wurde an einem PKW, welcher in der Schießhausstraße abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeuginsassen fliehen nach Verkehrsunfall

Am Sonntagfrüh ereignete sich auf der B298 zwischen Mutlangen und Schwäbisch Gmünd ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zunächst vom Unfallort flüchteten. Die drei Personen waren gegen 3:30 Uhr in einem VW unterwegs. Den Unfallspuren zufolge soll der Fahrer in einer Linkskurve - vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben anschließend nach rechts von der Straße abgekommen und in einem dortigen Waldstück zum Stehen gekommen sein. Ein hinzugekommener Zeuge sicherte zunächst die Unfallstelle ab. Als er zu dem verunglückten Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass sich alle drei Insassen unerlaubt vom Unfallort entfernten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der drei mutmaßlichen Insassen durch die Polizei an seiner Wohnanschrift festgestellt und überprüft werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Spraitbach: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Sonntag, gegen 3 Uhr, soll es auf dem Weg von der Gmünder Straße in Richtung Höniger Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Männer gekommen sein. Wie die zwei geschädigten 37-jährigen Männer der Polizei mitteilten, sollen sie auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, kurz nach der dortigen Kirche, auf dem linken Fußweg in Richtung Hönig von 2 oder 3 Personen angegangen und verletzt worden sein. Anschließend entfernte sich die Unbekannten, die in Begleitung von zwei Mädchen waren, in Richtung Geschwender Straße. Die Personen wurden von den Geschädigten als etwa 1,70 m groß mit dunklen Haaren beschrieben und sollen sich in osteuropäischer Sprache unterhalten haben. Gesucht werden Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten und Angaben hierzu machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Leinzell: Nach Unfallflucht ermittelt

Nach einer Unfallflucht konnte ein Zeuge am Samstag den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen 21.30 Uhr streifte der 39-jährige Opel-Fahrer in der Brunnenwiesenstraße einen dort abgestellten Skoda und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge, welcher den Knall mitbekommen und den 39-Jährigen gesehen hatte, konnte diesen anschließend in der unmittelbaren Umgebung feststellen und bis zum Eintreffen der Polizei an der Wegfahrt hindern. Der Grund der Unfallflucht war schnell festgestellt: Der Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell