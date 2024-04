POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots) - Essingen: Aufgefahren Verkehrsbedingt musste ein 23-Jähriger seinen Mercedes Benz am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 29 - Höhe Industriegebiet - anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Aalen-Waldhausen/BAB7: Unfall mit Pannen-Lkw Eine 21 Jahre alter Fahrerin eines Lkw mit Anhänger befuhr am Montag gegen 12.40 Uhr die BAB7 in Fahrtrichtung Ulm. Etwa auf Höhe von Waldhausen ...

mehr