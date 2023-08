Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Alleinunfall mit Motorrad - 16-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 16:30 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger Motorradfahrer (über 125cm3) von der A31 an der Ausfahrt Dorsten-West von der Autobahn ab. In der Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell