POL-AA: Rudersberg-Klaffenbach: Schwerer Verkehrsunfall auf L1080 - Drei Personen schwer verletzt

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 20:45 Uhr auf der L1080 zwischen Klaffenbach und Oberndorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Citroen-Fahrer entschied sich, auf Höhe Grauhalde in die dortige Haltestelle zu fahren, um sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er einen 18-jährigen BMW-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision wurde der Fahrer des Citroen aus dem Fahrzeug geschleudert und später schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl der 18-jährige BMW-Fahrer als auch seine 18-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

