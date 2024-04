Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schulgebäude beschmiert und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall auf der Autobahn

Am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Am Ende einer Baustelle kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Warnbaken. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Ilshofen: Schulgebäude beschmiert

Zwischen Freitag und Montag beschmierte ein Vandale mehrere Treppengeländer und Tischtennisplatten an Schulgebäuden in der Gartenstraße mit einem schwarzen Stift. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kreßberg: Unfall an Kreuzung

Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem Dacia Jogger von Halden/Tempelhof kommend auf die L1010 Richtung Waldtann ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der L1010 von Marklustenau Richtung Waldtann fahrenden Hyundai Tucson einer 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 86-jährige Beifahrerin in dem Hyundai leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Fichtenau: Unfall mit Pferdeanhänger

Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr war ein Audi Q3 mit einem Pferdeanhänger auf der K2646 unterwegs, als eine starke Windböe den Anhänger erfasst und das Gespann dadurch auf die Gegenfahrbahn kam. Hier stieß das Gespann mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza einer 28-Jährigen entgegen. Der 23-Jähriger Audi-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein im Anhänger befindliches Pferd blieb nach ersten Erkenntnissen scheinbar unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 105.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell