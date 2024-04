Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Aalen: Geparkter PKW beschädigt I

Von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag in der Schulze-Delitzsch-Straße, auf einem Parkplatz eines Sportzentrums, ein dort geparkter Seat Ibiza beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkter PKW beschädigt II

In der Böbinger Straße wurde am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 15:50 Uhr ein Nissan X-Trail beschädigt, der dort auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinwiese auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Sexuelle Belästigung

Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde im Bereich "Fuchseck" eine 90-jährige Frau von einem etwa 50-60 Jahre alten Mann angesprochen und nach einer Gaststätte befragt. Im weiteren Verlauf folgte der Mann der Seniorin bis zu ihrer Haustüre. Hier sprach er die Frau erneut an, fragte nach ihrer BH-Größe und teilte mit, dass er gerne Sex mit ihr haben möchte. Die Seniorin flüchtete daraufhin ins Haus. Der Mann hatte dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Er war etwa 170cm groß und sprach deutsch, ohne einen erkennbaren Akzent. Die Polizei Ellwangen sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

In der Oderstraße wurde am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16:45 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Giant Talon E + EX im Wert von etwa 2600 Euro entwendet. Das Bike war an den dortigen Fahrradständern mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Göggingen: Diebstahl von Hühnern

Aus einem verschlossenen Gehege des Kleintierzuchtvereins in der Straße Im Steingau wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen insgesamt 20 etwa acht Wochen alte Rheinländer Zuchthühner entwendet. Der Wert der Hühner wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Hühner nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell