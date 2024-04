Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.04.2024), gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße 1141 (L 1141) bei Korntal-Münchingen ereignete. Eine 68 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin fuhr in Richtung Münchingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 1690 wollte sie nach links in Richtung Hemmingen abbiegen. Mutmaßlich, da die dortige Ampel gerade auf Rot schaltete, kam es zur Kollision mit einem VW Passat einer auf der L1141 entgegenkommenden 49-Jährigen. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn im Bereich der Einmündung für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

