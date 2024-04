Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rasenmäher entwendet - Hakenkreuz an Bushaltestelle angebracht

Aalen (ots)

Welzheim: Hakenkreuz an Bushaltestelle

Am Busbahnhof in der Bahnhofstraße wurde im Zeitraum von letzten Samstag bis Mittwochmorgen ein Hakenkreuz in eine Plexiglasscheibe geschmort. Der hierduch verursachte Sachschaden ist bislang nicht beziffert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun unter Tel. 07182/92810 um Hinweise, die zur Aufklärung des Deliktes beitragen könnten.

Auenwald: Aufsitzrasenmäher entwendet

Aus einer Garage in der Straße Waldblick in Däfern wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.45 Uhr ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mäher der Marke John Deer, Typ X 949, das mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert wurde. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/691526 entgegen.

