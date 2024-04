Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rabiate Ladendiebe, Diebstahl aus Auto, Unfall im Gegenverkehr

Aalen (ots)

Satteldorf-Horschhausen: Geld aus offenem Auto entwendet

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 5:15 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem in einem Hofraum in der Straße Obere Gronach geparkten PKW der Marke Mercedes Bargeld. Das Auto war offenbar nicht abgeschlossen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall im Gegenverkehr

Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr geriet ein 43-Jähriger auf der Blaufelder Straße mit seinem VW Touran auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz eines 20-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Schrozberg: Ladendiebe werden rabiat

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr betraten ein 25-Jähriger zusammen mit einem Komplizen einen Supermarkt im Zeller Weg. Im Markt nahmen die beiden verschiedene Waren an sich. Wobei sie nur einen Teil der Waren anschließend an der Kasse bezahlten. Den Rest hatten sie unter ihrer Kleidung versteckt, wobei sie von einem Ladendetektiv beobachtet worden waren. Nach der Kasse wurden sie von diesem angesprochen und in ein Büro gebeten. Dem bislang unbekannten Komplizen gelang daraufhin die Flucht. Der 25-Jährige versuchte ebenfalls zu flüchten, was ihm zunächst nicht gelang. Zwei Mitarbeiter des Supermarktes wurden dabei jedoch leicht verletzt. In dem Büro stellten die Mitarbeiter des Supermarktes dann die Waren unter der Kleidung fest. Dem 25-Jährigen gelang dann allerdings unter die Flucht über ein Fenster. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann anhand von Videoaufnahmen identifizieren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

