POL-UL: (GP) Donzdorf - Motorradfahrer leicht verletzt/Biker stürzt im Kurvenbereich

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 17:55 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seiner KTM auf der K1401 in Richtung Donzdorf. Im Bereich der Messelbergsteige kommt er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, prallt gegen die dortige Schutzplanke, und stürzt. Er wurde durch den Aufprall/Sturz leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

