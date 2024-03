Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Wiblingen - Exhibitionist unterwegs

Zeugenaufruf

Ulm (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend zeigte sich ein 41-jähriger Mann einer Frau gegenüber in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 18.30 Uhr urinierte der Mann im Bereich der Volksbank in der Pfullendorfer Straße neben eine Garage und zeigte anschließend sein Geschlechtsteil einer Autofahrerin. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später feststellen, sucht jetzt noch weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/1883812 oder 0731/188-0 zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum (Deeg), Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de +++ (0612026/2024)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell