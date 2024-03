Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Frau begeht Unfallflucht

Polizei findet flüchtige Fahrerin, diese ist betrunken

Gegen 21.20 Uhr meldete ein 16-jähriger Zeuge dem Polizeirevier in Giengen, dass er auf einem Parkplatz in der Mergelstetter Straße beobachtet hatte, wie eine Frau mit ihrem Opel gegen einen BMW gefahren sei und dann unerkannt davongefahren war. Auf einer Überwachungskamera war der Unfallhergang gefilmt worden, so konnte die Giengener Polizei die Flüchtige ermitteln. An ihrer Adresse wurde die 71-jährige Dame dann auch angetroffen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Sie musste deshalb Blut und ihren Führerschein abgeben. Des Weiteren sieht sie nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

