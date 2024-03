Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag hatte es ein Unbekannter auf eine Grundschule in Königsbronn abgesehen.

Gegen 15 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein eine Scheibe des Gebäudes ein. Ein Nachbar wurde durch das Zerklirren der Glasscheibe darauf aufmerksam. Als er Richtung Nachbargebäude lief, kam ihm der Täter auf einem schwarzen E-Roller entgegen und flüchtete. Laut Zeuge handelte es sich um einen etwa 20-jährigen, 1,80 Meter großen, dunkelhaarigen, lockigen Mann. Der war dunkel gekleidet und trug eine orangfarbenden Bauchtasche. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Wenige Stunden vorher kam es am Bahnhof zu einem Diebstahl eines E-Rollers. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Steinheim am Albuch unter der Tel. 07329/919007 entgegen.

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

