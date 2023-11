Polizei Mettmann

POL-ME: Homejacking: Bei Einbruch Auto entwendet - Erkrath - 2311003

Mettmann (ots)

In Erkrath-Hochdahl haben bislang noch Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 2. November 2023, bei einem Einbruch in ein Haus ein Auto entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die noch unbekannten Täter in der Nacht die Hauseingangstür des Einfamilienhauses an der Straße "Eickert" auf, während die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss schliefen. Anschließend entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten grauen Audi A6, mit dem sie dann davon fuhren. Die Geschädigten wurden durch Geräusche auf den Einbruch und das entwendete Auto aufmerksam und alarmierten folgerichtig die Polizei, die den Audi zu internationalen Fahndung ausschrieb.

Bei dem Audi handelt es sich um einen drei Jahre alten grauen A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen "ME-TC 6467". Der Zeitwert des Wagens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Autos machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

