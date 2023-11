Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: 73-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Velbert - 2311002

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 30. Oktober 2023, verunfallte ein Motorradfahrer an der Poststraße in Velbert. Der 73-Jährige wurde schwer verletzt.

Das war geschehen:

Der Mann aus Heiligenhaus fuhr mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson gegen 19:10 Uhr auf der Poststraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er auf Höhe der Hausnummer 88 die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte unter einen geparkten Pkw. Glücklicherweise konnte er von aufmerksamen Passanten befreit werden.

Der 73-Jährige wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

