Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportboot im Wert von 25.000 Euro und Bootszubehör in Plau am See entwendet - Zeugen gesucht

Waldeck/Plau am See (MV) (ots)

Am letzten Wochenende kam es in Plau am See zu mehreren Diebstählen von Bootszubehör. In einem Fall wurde ein hochwertiges Sportboot entwendet.

Am 05.08.2023 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin den Hinweis, dass unbekannte Täter ein hochwertiges Sportboot der Marke "Kaasboll" von der Steganlage in der Nähe des Seehotels entwendet hatten. Die Täter durchtrennten die Leinen, mit denen das Boot an der Steganlage festgemacht war und entwendeten es, vermutlich unter Zuhilfenahme eines weiteren Bootes. Das 5-Meter-Sportboot hat einen Wert von ca. 25.000 Euro. Der Aluminiumrumpf ist dunkelgrau. Das Boot hat eine seitlich umlaufende Reling mit erhöhter Handreling im Bugbereich sowie einen Fahrstand. Außerdem wurde der am Boot angebrachte 60-PS-Außenbord-Motor der Firma Yamaha entwendet. Der Name des Bootes ist "Noatun". Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Sachfahndung ein (siehe Foto: Der Trailer wurde nicht entwendet.).

Ebenfalls am 05.08.2023 entwendeten derzeit noch unbekannte Tatverdächtige zwei blaue 70 cm lange Röhrenfender von einem Charterboot, das im Fischereihafen am Leuchtturm in Plau am See festgemacht war. Die Fender hatten einen Wert von ca. 120,00 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich ebenfalls am vergangenen Wochenende in Plau am See. Am 06.08.2023 teilte ein Eigentümer der Wasserschutzpolizei Schwerin mit, dass der Außenbordmotor "Honda" (5,9 Kw) von seinem Ruderboot entwendet worden sei. Das Ruderboot war zur Tatzeit am Bootssteg in der Seeluster Bucht des Plauer Sees festgemacht und mit einem Schloss gesichert. Der Motor hat eine silberne Außenverkleidung und einen Wert von ca. 80 Euro.

Die WSPI Schwerin nahm Strafanzeigen auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Diebstahlsdelikte in einem Zusammenhang stehen. Angaben zu den Sachverhalten, insbesondere zum Verbleib des Sportbootes "Noatun", nimmt die WSPI Schwerin (Tel. 0385-55576-0) bzw. die KK-Außenstelle Plau am See (Tel. 038735-837-0 und jede Polizeidienststelle entgegen.

