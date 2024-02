Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Kloster Oesede: Geklaute B-Klasse in Gebüsch manövriert - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Ein nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten Polizisten aus Georgsmarienhütte am Samstagnachmittag im Ortsteil Kloster Oesede.

Anwohner der Königstraße hatten sich gegen 16.45 Uhr auf der Dienststelle gemeldet, als mehrere junge Erwachsene mit einem Mercedes B170 in ihren Vorgarten fuhren und einen Schaden am Buschwerk verursachten. Nach dem Unfall klingelte der Verursacher in Begleitung eines Freundes an der Haustür der Eheleute und meldete den Schaden. An der Unfallstelle trafen die Geschädigten auf weitere junge Männer. Ihr Gefühl sagte Ihnen, dass etwas nicht stimmte. Bekräftigt wurde dies, als sie im Kofferraum des schwarzen Unfallwagens einen Rollator feststellten. Nachdem die Eheleute den jungen Erwachsenen mitgeteilt hatten, dass die Polizei verständigt wurde, ergriffen die Verursacher die Flucht in unbekannte Richtung und konnten nicht mehr angetroffen werden. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aus der Alten Straße in Hagen a.T.W. gestohlen wurde. Der Wagen wurde von den Beamten sichergestellt, um eine detaillierte Spurensuche durchzuführen. Die Polizei aus Georgsmarienhütte ruft nun Zeugen auf, die Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl, dem Unfall und den Insassen des gestohlenen Fahrzeugs geben können. Möglicherweise ist der Wagen anderen Zeugen im Bereich Kloster Oesede am Samstag aufgefallen.

Zur Beschreibung des Fahrers:

- etwa 18 Jahre - etwa 180-185cm groß - ca. 80-85kg schwer, kräfige Statur - dunklere kurze Haare - graues / mittelgraues Sweatshirt, ohne Kapuze - dunkle Hose - helle Schuhe (Sportschuhe)

Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/83160 entgegengenommen. Die Ermittlungen zu diesem ungewöhnlichen Vorfall dauern an.

