Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Illegales Autorennen auf der Hannoversche Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der Hannoversche Straße ein mutmaßliches illegales Autorennen, bei dem vier hochmotorisierte Fahrzeuge beteiligt waren. Gegen 1:30 Uhr fielen die Autos einer Polizeistreife auf, als sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs waren. Zuvor hatten sie auf der Pagenstecher Straße bereits auf sich aufmerksam gemacht. Es handelte sich dabei um einen auffälligen gelben Sportwagen (möglicherweise Corvette C7), einen silbernen Mercedes, einen schwarzen BMW und einen ebenfalls schwarzen VW Golf E. Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge in der Spitze mit über 100 km/h unterwegs. Der Golffahrer konnte von der Polizei angehalten und auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes kontrolliert werden, die anderen Fahrzeuge flüchteten. Der Kontrollierte bestritt gegenüber den Beamten die Teilnahme an einem Rennen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen oder Geschädigten, die Angaben zu dem Fahrverhalten des Tatverdächtigen bzw. zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können oder von ihnen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell