POL-OS: Belm: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L87

Am Sonntagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Icker Landstraße. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr die L87 in Richtung Belm, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Der Audi kollidierte infolgedessen mit einem entgegenkommenden Nissan. Für die 63-jährige Fahrerin kam leider jede Hilfe zu spät. Die Frau aus Belm erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 19-jährige Audi-Fahrer, ein Mann aus dem Kreis Herford, und sein 33-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Aufgrund erster Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Audi-Fahrer und sein Beifahrer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme von Blutproben bei dem 19-Jährigen und dessen Beifahrer an. Zudem wurden die stark beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt und weitere Maßnahmen angeordnet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die L87 für mehrere Stunden gesperrt.

Ein hinter dem Nissan befindlicher 54-jähriger Seat-Fahrer kollidierte unmittelbar nach dem Unfall mit Trümmerteilen. Der Mann blieb jedoch unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug.

