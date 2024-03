Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) A7/AS Giengen/Herbrechtingen - Überschlagen und verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 16:40 Uhr hat sich ein Pkw auf der A7/Fahrtrichtung Ulm kurz vor der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtigen überschlagen. Eine 40-Jährige kam aus bislang unbekanntem Grund mit ihrem Dacia ins Schleudern, und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Fahrzeug überschlug. Die 40-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, zwei mitfahrende Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die verletzten Personen kamen in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro.

