POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unfall im Begegnungsverkehr/Am Freitag geriet eine 19-Jährige zwischen Ingoldingen und Unteressendorf zu weit nach links

Gegen 16:40 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Ford von Ingoldingen in Richtung Unteressendorf. Ihr kam ein 66-Jähriger mit seinem BMW entgegen. Dabei geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve zu weit nach links und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Unfall wurde die 19-Järige Fahrzeuglenkerin leicht verletzt. Der 66-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, seine 67-Jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in die umliegenden Kliniken. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27 500 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

