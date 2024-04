Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Mehrere Unfälle - Trunkenheitsfahrt - Unfallflucht - Randalierende Person

Aalen (ots)

Althütte: Alkoholisierter Autofahrer

Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 00.35 Uhr die Oststraße, als er mutmaßlich infolge seiner Alkoholisierung parkende Autos übersah. Er prallte auf ein stehendes Auto der Marke VW und schob dieses noch auf einen Pkw Ford. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde von der Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und in diesem Zusammenhang seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Philipp-Reis-Straße ereignete. Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Ocean fuhr von einem Grundstück auf die Straße ein und missachtete die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw Fiat blieben die Insassen unverletzt.

Fellbach: Rad entwendet

Am Fahrradabstellplatz bei der Anne-Frank-Schule in der Käthe-Kollwitz-Straße nahe der dortigen Sporthalle wurde am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 19.45 Uhr ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell Copperhead im Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Die Polizei bittet zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 0711/57720 entgegennimmt.

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 61-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr die Esslinger Straße und überholte eine Radfahrerin, die dort unterwegs war ohne den Radweg zu nutzen. Beim Vorbeifahren wurde der nötige Seitenabstand nicht beachtet, wobei das Auto die Radfahrerin streifte, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4000 Euro beziffert.

Waiblingen: Unbekannter Verursacher beschädigt Gartenzaun

In der Neustädter Straße ereignete sich zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr, ein Unfall, bei dem ein Gartenzaun beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete und ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07151/9500.

Winnenden: Frau randaliert vor Gaststätte:

Am Mittwoch gegen 23:45 Uhr kam es am Theodor-Heuss-Platz in Winnenden-Schelmenholz zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 34-jährige Frau vor einer Gaststätte, augenscheinlich ohne erkennbaren Grund, laut herumschrie.

Bei der anschließenden Gewahrsamnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von der Frau unter anderem angespuckt, getreten, gebissen und beleidigt. Ein Polizeibeamter wurde hierdurch leicht verletzt. Die renitente Frau wurde in Polizeigewahrsam genommen. Sie muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Urbach: E-Scooter-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Schorndorfer Straße/Neumühleweg in Urbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt wurde. Eine 56-jährige Fiat-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr befindlichen E-Scooter. Obwohl es zu keiner direkten Kollision kam, stürzte der Fahrer des E-Scooters und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Schorndorfer Straße zwischen den Kreisverkehren Mühlwiesen und Bachstraße vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell