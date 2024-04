Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Vermisstensuche

Aalen (ots)

Seit Mittwochabend 20.15 Uhr wird aus einem Altenheim in Murrhardt-Gockelhof eine 75-jährige Bewohnerin vermisst. Sie verließ dort die Einrichtung und seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherige Suche nach ihr verlief bislang ohne Erfolg. Die Vermisste ist gesundheitlich beeinträchtigt und müsste mit einem Rollator unterwegs sein. Hinwendungsorte der vermissten Frau könnten Esslingen und Stuttgart sein, wo die Frau früher ihren Lebensmittelpunkt hatte. Der polizeilichen Suche nach ihr ist im Gange, wobei derzeit neben Streifenfahrzeugen auch ein Hubschrauber und Polizeipferde zur Absuche der umliegenden Gegend im Einsatz sind. Zur Bekleidung der gesuchten Person liegen keine Informationen vor. Die Frau ist auffallend klein, ca. 151cm groß und schlank. Wer möglicherweise die gesuchte Person gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau machen kann, sollte sich bitte an die Polizei wenden. Die Hinweise werden von der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegengenommen.

