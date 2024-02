Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Espelkamp (ots)

(SN) Drei leicht verletzte Frauen aus Espelkamp und zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls in Gestringen am Freitagabend.

Den Erkenntnissen nach hatte eine Frau (37) zusammen mit einer Mitfahrerin (40) gegen 22.05 Uhr in einem VW die Lübbecker Straße von der B 239 kommend befahren und wollte bei orangefarbenem Blinken der Ampel in die Kreuzung an der Hauptstraße einfahren. Auf der befand sich zeitgleich eine 31 Jahre Seat-Fahrerin, die in ihrem Auto in Richtung der Gestringer Straße unterwegs gewesen war. Als die 37-Jährige ihren Wagen in die Kreuzung lenkte, kam es schließlich zum Zusammenstoß der Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW gegen einen Lichtmast. Alle drei Frauen erlitten den Angaben nach leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die verständigte Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung des stark beschädigten Lichtmasts.

