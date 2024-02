POL-MI: PKW kollidiert mit Bushäuschen

Porta Westfalica (ots) - (SN) Tabakwaren erbeuteten bisher unbekannte Täter in Porta Westfalica-Veltheim bei einem Einbruch in den Edeka Markt in der Ravensburger Straße am späten Donnerstagabend. Dazu fuhren die Kriminellen den Erkenntnissen zufolge gegen 22.30 Uhr mit einem Pkw auf den Parkplatz des Verbrauchermarktes und verschafften sich anschließend gewaltsam ...

mehr