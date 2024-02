Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Verbrauchermarkt - Diebe erbeuten Tabakwaren

Porta Westfalica (ots)

(SN) Tabakwaren erbeuteten bisher unbekannte Täter in Porta Westfalica-Veltheim bei einem Einbruch in den Edeka Markt in der Ravensburger Straße am späten Donnerstagabend.

Dazu fuhren die Kriminellen den Erkenntnissen zufolge gegen 22.30 Uhr mit einem Pkw auf den Parkplatz des Verbrauchermarktes und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Daraufhin suchten sie offenbar gezielt die Tabakwarenabteilung auf und entwendeten daraus entsprechende Verkaufsartikel. Mit diesen flüchteten die maskierten Unbekannten in dem bereitstehenden Pkw in Fahrtrichtung Eisbergen / Autobahn vom Tatort. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Nach Auswertung erster Hinweise dürften mindestens drei Täter an der Tat beteiligt gewesen sein. Bei dem verwendeten Fahrzeug könnte es sich um eine dunkle Limousine handeln.

Erst am Sonntag, dem 21. Januar waren Kriminelle in ähnlichem Modus Operandi in den WEZ-Markt an der Mindener Straße in Hille eingebrochen (wir berichteten). Diesbezüglich prüfen die Ermittler mögliche Tatzusammenhänge.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den Tätern oder den Fluchtfahrzeugen. Sachdienliche Beobachtungen werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell