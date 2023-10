Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Rostock (ots)

Nach einer Körperverletzung am gestrigen Dienstagabend in Güstrow hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

In einer Wohnung soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll der 43-jährige Wohnungsinhaber mit zwei weiteren Personen Alkohol konsumiert haben. Als der Tatverdächtige die Wohnung aufsuchte, soll es nach verbalen Streitigkeiten zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. In deren Folge wurde ein 47-jähriger Mann schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

