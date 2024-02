POL-MI: Versammlungen in Bad Oeynhausen verlaufen friedlich störungsfrei

Petershagen (ots) - Gleich zu fünf Verkehrsunfällen mussten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Freitag, den 02.02.2024, gegen 22.30 Uhr ausrücken. Ursache war ein umgestürzter Baum auf der Landesstraße 770, in Höhe der Ortschaft Meßlingen, in Fahrtrichtung Petershagen. Nacheinander fuhren vier Pkw und ein Lkw in die Gefahrenstelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr ...

