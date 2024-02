Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Paetrow

Gadebusch (ots)

Am heutigen Tage kam es auf der B208 in Paetrow zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Gegen 10:00 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz auf der B208 in Richtung Mühlen Eichsen und wollte offenbar auf Höhe einer Kreuzung wenden. Dafür holte der Mann in Fahrrichtung nach rechts über die K27 aus und wendete nach links. Hierbei fuhr er, scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten, wieder auf die B208 und übersah dabei eine aus gleicher Fahrtrichtung kommende Jeep-Fahrerin. Die 58-jährige Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Personen wurden schwerverletzt mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwerin gefahren.

An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Die B208 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

